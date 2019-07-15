Режиссер рассказал об обмороке Яковлевой на репетиции спектакля

Режиссер комедии «Две женщины и лейтенант» Владимир Глазков рассказал, что минувшей зимой борющаяся с раком актриса Александра Яковлева упала в обморок прямо на репетиции. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Спектакль с ее участием хотели отменить, но Яковлева твердо сказала, что будет играть.

Глазкову удалось пообщаться с врачом. Тот рассказал, что актриса, когда лежала в палате, все время говорила: «Я буду играть» Она ходила и учила свою роль. Такого он на своей практике не припомнит.

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«Про ее болезнь я узнал в процессе и понимал, что для нее это очень важно. Ей было тяжело вставать, пришлось придумывать мизансцены, когда она сидит. Опять-таки зная ее я ей говорил: «Здесь ты будешь сидеть, а в этом месте, Александра, тебе надо встать, выйти, сказать, а потом можешь опять сесть», — добавил Владимир Глазков.

Любопытно, что по сценарию спектакля, где сыграла Яковлева, она уходит на тот свет. Впрочем, вскоре она воскреснет, потому что в этом мире у нее остались незаконченные дела. Как отметил Глазков, пьеса в какой-то мере получилась пророческой. При этом он добавил, что сюжет писался задолго до болезни актрисы, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Александра Яковлева уже несколько лет ведет борьбу с раком груди. Как ранее рассказывала актриса, в какой-то момент она уже отчаялась, но врачам удалось остановить рост раковых клеток. Сейчас у актрисы ремиссия.