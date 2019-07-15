НОВОСТИ

Режиссер рассказал об обмороке Яковлевой на репетиции спектакля

Инцидент произошел зимой 2019 года.

Режиссер рассказал об обмороке Яковлевой на репетиции спектакля
Яковлева несмотря на болезнь участвовала в репетициях/globallookpress.com

Режиссер комедии «Две женщины и лейтенант» Владимир Глазков рассказал, что минувшей зимой борющаяся с раком актриса Александра Яковлева упала в обморок прямо на репетиции. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Спектакль с ее участием хотели отменить, но Яковлева твердо сказала, что будет играть.

Яковлева упала в обморок прямо на репетиции/globallookpress.com

Глазкову удалось пообщаться с врачом. Тот рассказал, что актриса, когда лежала в палате, все время говорила: «Я буду играть» Она ходила и учила свою роль. Такого он на своей практике не припомнит.

«Про ее болезнь я узнал в процессе и понимал, что для нее это очень важно. Ей было тяжело вставать, пришлось придумывать мизансцены, когда она сидит. Опять-таки зная ее я ей говорил: «Здесь ты будешь сидеть, а в этом месте, Александра, тебе надо встать, выйти, сказать, а потом можешь опять сесть», — добавил Владимир Глазков.

Любопытно, что по сценарию спектакля, где сыграла Яковлева, она уходит на тот свет. Впрочем, вскоре она воскреснет, потому что в этом мире у нее остались незаконченные дела. Как отметил Глазков, пьеса в какой-то мере получилась пророческой. При этом он добавил, что сюжет писался задолго до болезни актрисы, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Александра Яковлева уже несколько лет ведет борьбу с раком груди. Как ранее рассказывала актриса, в какой-то момент она уже отчаялась, но врачам удалось остановить рост раковых клеток. Сейчас у актрисы ремиссия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра Яковлеваборьба с болезньюВладимир Глазков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер рассказал об обмороке Яковлевой на репетиции спектакля
Интересно?
Поделись с друзьями: