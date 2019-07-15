Поклонник Александры Яковлевой объяснил, почему помогает актрисе

Денис Гончаров уже три года не отходит от звезды.

Молодой поклонник актрисы Александры Яковлевой, которая борется с раком, 36-летний Денис Гончаров рассказал, почему помогает звезде. По его словам, он очень сдружился с женщиной, несмотря на ее непростой характер. Как заметил молодой человек, в свое время он оказался единственным, кто помогал актрисе. Своих детей дергать и посвящать в проблемы звезда не хотела.

В то же время Гончаров опроверг версию, что у них с актрисой роман. По его словам, Яковлева смотрит на него как на друга. Он уверен, что у них искренняя дружба.

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По словам Дениса Гончарова, Яковлева всегда делится с ним своими страхами и переживаниями. Благодаря ей он, к примеру, научился делать уколы. При этом Александра сказала, что никому кроме своего молодого поклонника не доверит эту процедуру.

Отношения между актрисой и Гончаровым сейчас очень близкие. Мужчина даже покупает для своей новой подруги вещи. Причем, как он отметил, выбирает их на глазок. «Она же не покупает обтягивающую одежду, когда важен размер. Носит что-то посвободнее — туники, футболки. Плюс у меня жена — дизайнер одежды, она делает для нее и шапочки, и косынки», — заявил Денис Гончаров, слова которого приводит «Комсомольская правда».