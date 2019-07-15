Алибасов предоставил слова диетолога, которая подтвердила его отравление

Бари Алибасов в очередной раз пытается доказать, что действительно пережил отравление «Кротом». После эфира ток-шоу «На самом деле» появилась версия, что в институте Склифосовского продюсера лечили не от химических ожогов, а от алкоголизма. На сторону общественности стала Марият Мухина – личный диетолог и косметолог Бари Алибасова.

Создатель группы «На-На» выгнал Мухину из своей квартиры. По словам продюсера, диетолог воспользовалась его недееспособным состоянием ради пиара. Бари Алибасов может подать на Мухину в суд. При этом продюсер не хочет иметь с диетологом никаких дел.

Алибасов опубликовал аудиозапись, на которой Марият Мухина подтверждает, что видела на снимках ожоги пищевода. По мнению продюсера, диетолог знала об отравлении «Кротом», но изменила свое мнение для участия в ток-шоу.