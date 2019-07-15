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Алибасов предоставил слова диетолога, которая подтвердила его отравление

Продюсер обнародовал аудиозапись, в которой она описала состояние Алибасова после госпитализации.

Алибасов предоставил слова диетолога, которая подтвердила его отравление
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Бари Алибасов в очередной раз пытается доказать, что действительно пережил отравление «Кротом». После эфира ток-шоу «На самом деле» появилась версия, что в институте Склифосовского продюсера лечили не от химических ожогов, а от алкоголизма. На сторону общественности стала Марият Мухина – личный диетолог и косметолог Бари Алибасова.

Бари Алибасов с сыном. Фото
У Алибасова есть несколько снимков, которые должны были подтвердить отравление. Фото: instagram.com/stassadal/

Создатель группы «На-На» выгнал Мухину из своей квартиры. По словам продюсера, диетолог воспользовалась его недееспособным состоянием ради пиара. Бари Алибасов может подать на Мухину в суд. При этом продюсер не хочет иметь с диетологом никаких дел.

Алибасов опубликовал аудиозапись, на которой Марият Мухина подтверждает, что видела на снимках ожоги пищевода. По мнению продюсера, диетолог знала об отравлении «Кротом», но изменила свое мнение для участия в ток-шоу.

«Похвалите «Склиф». Мне на самом деле показали его пищевод и при поступлении, это был ужас: это были сплошные черные язвы. Через три дня его вылечили, осталась действительно одна круговая язва в пищеводе, я про нее написала», — передает слова Марият Мухиной портал «Медиастанция».

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Алибасов предоставил слова диетолога, которая подтвердила его отравление
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