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Алена Хмельницкая заболела после отпуска в Испании

48-летняя актриса пожаловалась поклонникам на самочувствие.

Алена Хмельницкая заболела после отпуска в Испании
Алена Хмельницкая заболела / global look press

Алена Хмельницкая вместе с дочерью Ксенией и молодым бойфрендом Александром Синюшиным почти месяц провела в Испании. Актриса по полной наслаждалась летними деньками в компании своих близких, однако после прилета в российскую столицу заболела. Возможно, сказалась акклиматизация после жаркой страны.

На своей странице в соцсети Instagram 48-летняя артистка пожаловалась на самочувствие, а также сообщила, что вышел журнал о здоровье, для которого она дала интервью и снялась для его обложки.

«Вышел журнальчик, кому интересно) А я дома, прилетела и продолжаю болеть((( Ухогорлонос — это моё по жизни! Не болейте, друзья, особенно летом», — написала Хмельницкая.

В комментариях поклонники оценили снимки из фотосессии для журнала, а также пожелали любимой актрисе скорейшего выздоровления.

Отметим, что в Испании Алена Хмельницкая не просто расслаблялась в отеле и на пляже, но и ходила на различные мероприятия. Так, она посетила закрытие Русского кинофестиваля в городе Торревьеха. Для мероприятия 48-летняя знаменитость выбрала трендовое в этом сезоне платье в горох.

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Алена Хмельницкаяболезньиспанияотпускпроблемы со здоровьем

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Алена Хмельницкая заболела после отпуска в Испании
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