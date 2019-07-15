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Донцова дала совет Александре Яковлевой, как победить рак

Писательница сама ранее боролась с тем же диагнозом.

Донцова дала совет Александре Яковлевой, как победить рак
Донцова дала совет Яковлевой, как побороть рак/globallookpress.com

Писательница Дарья Донцова, которая несколько лет назад победила рак груди, сказала, что актрисе Александре Яковлевой теперь нужно постоянно наблюдаться у специалистов. По ее словам, сейчас у Яковлевой наблюдается ремиссия. Это значит, что на данном этапе у человека нет в организме активных онкоклеток.

Яковлева смогла победить злокачественную опухоль/globallookpress.com

Как отметила Дарья Донцова, четвертая степень рака, которая и была у Яковлевой, вовсе не приговор. У рака молочной железы более девяноста процентов излечения. Она сама знает массу случаев, когда эту стадию рака удавалось вылечить. Однако больной должен всеми способами помогать лечащему врачу.

«Выздоровление начинается в тот момент, когда человек перестает говорить: «За что это мне? Почему я? Почему моя соседка пьет, курит, матерится — и жива? А я такая хорошая, а у меня все плохо», — заметила Дарья Донцова.

Как уверена писательница, болезнь посылается на человека не просто так. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Главное, вовремя это понять и тогда болезнь вполне реально победить. Если же человек только бегает и кричит, за что на него свалилась такая напасть, то это тупик, цитирует писательницу «Комсомольская правда».

Отметим, что Александра Яковлева недавно на всю страну рассказала о борьбе с раком. Она отметила, что была на грани жизни и смерти, но смогла вовремя собраться. Впрочем, как она отмечала, до окончательной победы еще далеко.

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Александра Яковлеваборьба с болезньюДарья Донцова

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Донцова дала совет Александре Яковлевой, как победить рак
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