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Иосиф Пригожин запустил в Сети «парад лысых»

Продюсер в очередной раз посмеялся над отсутствием волос на голове.

Иосиф Пригожин запустил в Сети «парад лысых»
Пригожин посмеялся над своей лысиной/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин запустил в Сети флешмоб лысин. Известно, что продюсер остался без волос много лет назад. Он опубликовал в Instagram снимок своей лысины, которая, судя по всему, его нисколько не смущает.

«Вид сверху. Съемка с дрона. Зимой и летом одним цветом. Предлагаю флешмоб лысин. Парад лысых», — заявил Иосиф Пригожин.

Отметим, что продюсер всегда готов посмеяться над собой. К примеру, в интервью с журналистами он часто отмечал, что не понимает, что в нем нашла его супруга, певица Валерия. Он подчеркивал, что является лысым и «некрасивым» мужчиной.

Кстати, ранее у Пригожина были очень непростые отношения с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Как уверял продюсер, много лет назад музыкант был влюблен в Валерию, но она выбрала Пригожина. Отсюда едкие комментарии о личной жизни продюсера, которые порой отпускал певец. Впрочем, не так давно стало известно, что Пригожин и Киркоров помирились. Все недопонимания между этими двумя талантливыми людьми остались в прошлом.

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Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинФилипп Киркоров

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Иосиф Пригожин запустил в Сети «парад лысых»
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