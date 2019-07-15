Звезда «Дома-2» Александр Гобозов попал в автоаварию

На протяжении пяти дней Александр Гобозов не выходил на связь с поклонниками. Обычно мужчина почти каждый день публиковал посты, поэтому его исчезновение встревожило поклонников. Последнюю публикацию он сделал 10 июля. Мужчина опубликовал фото с сыном. «Иногда понимаешь, что смысл жизни и самое важное гораздо ближе, чем ты себе представляешь! Увлекаясь в погоне за целью или достижением новых вершин, самое важное — быть рядом с тем, кто важнее всего на свете!» — написал он.

Как выяснилось, в тот момент Александр уже находился в больнице. 15 июля бывший участник «Дома-2» поделился снимком, на котором запечатлен в больничной палате. Видно, что его голова перебинтована.

«Многим было интересно, что со мной и куда я пропал… Так вот, просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней, сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо», — сообщил Гобозов.

Комментарии к посту он отключил, чтобы избежать критики со стороны хейтеров. Подробностей происшествия мужчина рассказывать не стал. По всей видимости, ему удалось отделаться ушибами и сотрясением мозга.

Напомним, что за отношениями Алианы и Александра Гобозовых зрители следили не один год. Влюбленные строили отношения на телепроекте «Дом-2», а также за его периметром. У пары подрастает сын, а сами супруги уже дважды женились и разводились. В сентябре прошлого года закончился очередной бракоразводный процесс пары. После этого Гобозов крутил романы со многими девушками, похоже, что к серьезным отношениям он пока не готов.