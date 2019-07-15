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Яцко рассказал о четырех неудачных попытках ЭКО Валюшкиной

По словам актера, в какой-то момент они с женой уже отчаялись и думали, что детей у них не будет.

Яцко рассказал о четырех неудачных попытках ЭКО Валюшкиной
Елена Валюшкина долго не могла забеременеть от мужа/globallookpress.com

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что они очень долго не могли заиметь детей со своей женой, актрисой Еленой Валюшкиной. Как отметил актер, супруга сразу сказала ему, что бесплодна. Они прошли через очень серьезные испытания, прежде чем на свет появился их первенец, сын Василий. Еще через шесть лет родилась дочь Маша.

Супруга Яцко долго не могла родить ребенка/globallookpress.com

«У Лены был какой-то гормональный сбой. Она сделала четыре неудачные попытки ЭКО. Я научился делать уколы супруге. Там нужно было соблюдать определенную схему. В какой-то момент силы нас покинули и мы смирились. Через три месяца выяснилось, что Лена беременна», — заметил актер.

По его словам, с Валюшкиной они сошлись именно на почве острого желания иметь детей. При этом актера не раз посещала мысль, с той ли женщиной он живет. Это проявлялось особенно в те моменты, когда ЭКО завершалось неудачей. Порой ему казалось, что единственный выход — взять ребенка из детдома.

«Я все-таки счастливый человек. У нас получилось зачать ребенка естественным путем. Думаю, у Лены просто успокоился организм, и она забеременела. Мы были одно время очень нервными, поэтому, как мне кажется, ничего и не получалось. А потом успокоились и стали счастливыми родителями», — заявил Александр Яцко.

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Александр ЯцкоБорис КорчевниковЕлена ВалюшкинаПрограмма "Судьба человека"ЭКО

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Яцко рассказал о четырех неудачных попытках ЭКО Валюшкиной
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