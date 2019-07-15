Хоккеист Зернов впервые отреагировал на слухи о романе с Бузовой

Ольга Бузова четыре года прожила в браке с Дмитрием Тарасовым. В конце 2016 года они расстались, но до сих известная телеведущая не может забыть футболиста. По словам самой девушки, первый год она не могла осознать, почему спортсмен от нее ушел. Звезда тогда не догадывалась, что у него есть новая пассия. На модели Анастасии Костенко Тарасов женился спустя год после развода. А вот Ольга пока не обрела новую любовь, зато стала популярной певицей.

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Несколько дней назад телеведущая рассказала поклонникам, что больше не собирается менять фамилию, если выйдет замуж. Она не стала скрывать, что ей до сих пор тяжело вспоминать о разводе с футболистом. Последне месяцы девушка утверждает, что ее сердце по-прежнему свободно. Она даже готовится сняться в новом проекте вместе с Тимуром Батрутдиновым, где они уже вдвоем попытаются найти свою вторую половинку.

Однако в апреле этого года ходили слухи, что Бузова встречается с молодым и перспективным хоккеистом Денисом Зерновым. Телеведущая не раз присутствовала на матчах клуба «Авангард», за который он играет. На трибунах она обычно сидела в именной маке с фамилией Зернов. Все это время спортсмен хранил молчание, но на днях 23-летний парень все же высказался о слухах про роман с Бузовой.

Зернов заверил, что любовную историю им приписали журналисты. По словам хоккеиста, он даже не знаком с Ольгой. «Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла», — пояснил молодой человек. Более того, Денис даже не знал, что Ольга обращалась к руководству его клуба и интересовалась о самочувствии спортсмена, когда он получил травму. Зернов посетовал, что телеведущая могла бы его прорекламировать в соцсети, а то у него подписчиков не так много, как у нее, пишет «Спорт-экспресс».