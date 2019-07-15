«Зайки мои!»: в семье Филиппа Киркорова случилось прибавление

У детей певца Мартина и Аллы-Виктории теперь есть три пушистых друга.

На странице дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории в социальной сети появился клип. Филипп вместе с детьми перепел песню «Зайка моя!», на которую снят мини-ролик с участием наследников звезды и трех новых членов семьи — пушистых кроликов.

«В нашей семье прибавление! + 3 зайки! Давайте придумаем имена вместе!» — подписан ролик, на котором 7-летние дети заботятся о малышах.

Процесс выбора и покупки питомцев также был записан на видео, которое в свою очередь появилось в аккаунте сына Киркорова Мартина. Теперь перед Мартином и Аллой-Викторией стоит трудный выбор, как назвать троих новых друзей.

У подписчиков появилась возможность проявить свою креативность, чем они незамедлительно воспользовались. «Назовите их Афоня, Бася и Дымок», «Предлагаю Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф», «Атос, Портос и Арамис», «Одну, девочку можно назвать Джуди в честь Джуди Хопс из мультфильма «Зверополис», — написали поклонники.

Кстати, в семье Киркорова живет пес по кличке Лоренцо породы вельш-корги. Его Филиппу несколько лет назад подарила подруга семьи, бизнес-леди Ольга Слуцкер.

Теперь Мартину и Алле-Виктории придется не только гулять с собакой, но и ухаживать за кроликами.