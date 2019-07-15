Анна Нетребко «божественно» спела на концерте в немецком Баден-Бадене

На странице Анны Нетребко в социальной сети Instagram появились не совсем привычные для оперной певицы посты, ведь, несмотря на профессию Анны, «поет» в Сети она не так часто, как хотелось бы. Мировая знаменитость опубликовала два видеоролика – фрагменты ее выступления в немецком Баден-Бадене, продемонстрировав при этом шикарное темно-синее платье с блестящими серебристыми полосками.

больше по теме Нетребко отметила возвращение с гастролей дружеским пикником на крыше Оперная дива собрала друзей и близких за щедро накрытым столом.

Артистка не стала каким-то образом подписывать и комментировать, происходящее на сцене. Да, этого и не требовалось: поклонники таланта сами поделились впечатлениями от проникновенного, безукоризненного пения и «божественного» голоса звезды.

«Божественно! Без слез восторга это невозможно слушать», — признается одна из подписчиц.

Публикации собрали уже несколько тысяч просмотров и «лайков». Кроме того, что поклонники дивы восхищаются голосом и исполнительским мастерством Анны Нетребко, некоторые фанатки просят звезду опубликовать в хорошем качестве и в полный рост снимок в концертном наряде.

больше по теме Нетребко продемонстрировала стройные ноги в платье с модным принтом Оперная дива для выхода в свет выбрала трендовое этим летом платье в горох.

Напомним, несмотря на элитарность оперного пения, как искусства, Анна очень популярна в демократичном Instagram. Наибольшей популярностью в Сети пользуются посты, в которых артистка демонстрирует свои наряды и сценические образы. Немалый интерес вызывают публикации, в которых звезда показывает свою фигуру. Свои поклонники есть и у «кулинарных» постов. Как правило, в них Анна делится поклонниками рецептами плотных и калорийных блюд, которые ест сама и потчует домашних.

Кстати, за фигуру звезда не переживает – немного лишнего веса в оперном пении — вещь необходимая.