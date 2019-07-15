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«Отдамся в хорошие руки»: Деревянко-сваха ищет жену другу

Заманчивое для девушек предложение актер опубликовал в своем Instagram.

«Отдамся в хорошие руки»: Деревянко-сваха ищет жену другу
Павел Деревянко будет лично контролировать выбор невесты для Никиты Лушникова. Фото: globallookpress.com

Павел Деревянко сегодня — один из самых востребованных актеров в кино. За плечами у звезды работа в громких и суперуспешных проектах, таких как, например, сериал «Домашний арест». Сейчас Павел примеряет на себя роль знаменитого отечественного волейбольного тренера Николая Карполя.

А вот перед своими подписчиками в социальной сети Instagram звезда неожиданно выступил в совершенно неожиданной ипостаси. Он решил стать свахой и найти для своего друга хорошую жену. Причем, это, похоже, не шутка.

«Милые барышни! Минуту внимания! Пришло время мне это написать — мой близкий друг Никита Лушников. Знаю его уже давно и сейчас вижу, что он действительно готов встретить свою прекрасную половину , вторую, лучшую. То есть, выступаю немного в качестве Сваха. Этот процесс контролирую лично. Нехорошо порядочному мужчине, долго находиться одному! В общем, пишите девчонки»,- пишет актер под совместным снимком с потенциальным женихом.

Кстати, барышни весьма живо откликнулись на предложение Павла. В первую очередь, дамы интересовались, куда, собственно, писать. Женщины в возрасте сокрушались, что из-за этого самого возраста они не могут поучаствовать в кастинге. Часть комментаторов, в шутку, укоряла Павла Деревянко в том, что он забирает хлеб у Розы Сябитовой.

«Отдамся в хорошие руки! Лысый, значит, умный», — рекламирует себя одна из поклонниц актера.

Словом, пост «выстрелил», будем следить, кого выберет себе в жены известный общественный деятель и председатель правления Национального антинаркотического Союза.

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Тэги:

женихНикита ЛушниковПавел Деревянкопоиски невестыРоза Сябитовасваха

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«Отдамся в хорошие руки»: Деревянко-сваха ищет жену другу
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