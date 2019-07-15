НОВОСТИ

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Алла Балтер ушла из жизни 19 лет назад.

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Мама Максима Виторгана умерла от рака 19 лет назад. Фото: globallookpress.com

Максим Виторган, как известно, родился и рос в знаменитой актерской семье. Его родители: Эммануил Виторган, на радость близким и поклонникам здравствует и сегодня, не так давно даже став молодым отцом, а вот мамы актера – Аллы Балтер нет уже 19 лет. Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад. В очередную годовщину смерти актрисы Максим Виторган опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.

«19 лет без… Целая жизнь. И не похвастаться, и не поплакаться… и не прижаться…», — пишет он в подписи к архивному снимку, на котором Максим совсем маленький стоит рядом со своей молодой и счастливой мамой.

Среди множества комментариев со словами поддержки свою запись оставила и бывшая жена Виторгана Ксения Собчак. Она обратила внимание на то, что их общий сын Платон очень похож на своего отца в детстве.

Напомним, супруги расстались и официально оформили развод весной этого года. Причиной расставания, казалось бы, счастливых супругов, по слухам, стал роман скандальной ведущей с режиссером Константином Богомоловым. Сейчас Ксения и режиссер уже не скрывают своих отношений, а накануне появилось подтверждение того, что и Виторган, недолго потосковав, завязал отношения с актрисой Нино Нинидзе, бывшей супругой Кирилла Плетнева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кирилл ПлетневКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзеумерла мамаЭммануил Виторган

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Интересно?
Поделись с друзьями: