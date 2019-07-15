Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Максим Виторган, как известно, родился и рос в знаменитой актерской семье. Его родители: Эммануил Виторган, на радость близким и поклонникам здравствует и сегодня, не так давно даже став молодым отцом, а вот мамы актера – Аллы Балтер нет уже 19 лет. Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад. В очередную годовщину смерти актрисы Максим Виторган опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.

«19 лет без… Целая жизнь. И не похвастаться, и не поплакаться… и не прижаться…», — пишет он в подписи к архивному снимку, на котором Максим совсем маленький стоит рядом со своей молодой и счастливой мамой.

Среди множества комментариев со словами поддержки свою запись оставила и бывшая жена Виторгана Ксения Собчак. Она обратила внимание на то, что их общий сын Платон очень похож на своего отца в детстве.

Напомним, супруги расстались и официально оформили развод весной этого года. Причиной расставания, казалось бы, счастливых супругов, по слухам, стал роман скандальной ведущей с режиссером Константином Богомоловым. Сейчас Ксения и режиссер уже не скрывают своих отношений, а накануне появилось подтверждение того, что и Виторган, недолго потосковав, завязал отношения с актрисой Нино Нинидзе, бывшей супругой Кирилла Плетнева.