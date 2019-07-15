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Крис Норман прервал свое выступление на фестивале в Санкт-Петербурге

По словам организаторов, причиной стал технический сбой.

Крис Норман прервал свое выступление на фестивале в Санкт-Петербурге
Певец Крис Норман ушел со сцены на фестивале "Белые ночи" из-за технических причин. Фото: globallookpress.com

В Санкт-Петербурге продолжается музыкальный фестиваль «Белые ночи». Очередной его день запомнился зрителям необычным случаем. Британский певец Крис Норман покинул сцену прямо во время своего выступления. Какое-то время на сцене оставался только гитарист звезды, а затем к нему все-таки присоединился и Норман.

Ряд СМИ сообщили, что поступок продиктован недовольством певца качеством звука. Организаторы же заверяют, что вся проблема заключалась в том, что техник артиста забыл включить ему ушной монитор, благодаря которому певец слышит себя, исполняя песню, и контролирует свой голос, пишет РИА Новости.

Напомним, это уже не первая история на «Белых ночах», приковавшая внимание поклонников зарубежной и отечественной музыки. Несколько дней назад стало известно, что Светлане Лободе на концерте, якобы, не предоставили VIP-гримерку, и артиста устроила скандал. Сама певица позже эту информацию не подтвердила.

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Крис НорманСветлана Лободаскандалфестиваль "Белые ночи"

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Крис Норман прервал свое выступление на фестивале в Санкт-Петербурге
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