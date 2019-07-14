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В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской

По данным некоторых СМИ, женихом телеведущей стал журналист Александр Телесов.

В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
Юлия Барановская / global look press

Юлия Барановская решила отказаться от популярных туристических направлений на лето и отправилась с детьми в экзотическую Камбоджу. Компанию им составил давний друг телеведущей, журналист Александр Телесов. Совместные фотографии с отдыха на своих страницах в Instagram публикует как Барановская, так и сам Телесов.

В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской. По данным анонимного источника, тайная свадебная церемония прошла в Камбодже в кругу самых близких людей. Однако пока что никаких других подтверждений этим сообщениям нет, пишет журнал «7 дней».

Стоит отметить, что на странице у Александра Телесова немало совместных фотографий с Юлией. Кроме того, журналист очень тепло поздравил телеведущую с днем рождения в начале июня.

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www.instagram.com/telesov/

«Моя любимая @baranovskaya_tv, с днём рождения! Пусть все твои мечты сбываются! Я знаю, у тебя их много! Люблю! Давно и очень сильно!», — написал Александр. На это Юлия ответила, что тоже очень любит Телесова.

Напомним, что Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. В этом союзе родилось трое детей. Однако в 2013 году пара рассталась.

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вышла замужжурналистКамбоджасвадьбатайная свадьбаЮлия Барановская

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В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
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