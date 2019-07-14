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«Я в шоке»: Мария Погребняк пожаловалась на лицемерие знакомых

Супруга российского футболиста признается, что больше не верит комплиментам.

«Я в шоке»: Мария Погребняк пожаловалась на лицемерие знакомых
Мария Погребняк / www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк — не только светская львица, блогер с аудиторией почти в миллион подписчиков, но также жена футболиста Павла Погребняка и мама троих сыновей, обладающая модельной внешностью. Неудивительно, что у девушки много завистников и недоброжелателей.

На своей странице в соцсети Instagram Мария рассказала о негативном опыте — супруга Павла Погребняка столкнулась с лицемерием со стороны своей знакомой. По ее словам, девушка осыпала ее комплиментами, писала красивые слова, поддерживала, а на самом деле за спиной говорила гадости. Мария отметила, что, к сожалению, с такими ситуациями ей приходится иметь дело далеко не в первый раз.

«Мне казалось, что она очень искренне ко мне относится! Всегда ее считала порядочной, честной, доброй, воспитанной, а тут оказывается за моей спиной она писала, что ее тянет блевать от меня! Каждую мою фотку обсуждала в самом негативном ключе! Я от таких помоев в шоке. К сожалению, это уже не первый случай! А десятый! И это только от людей которых я знаю лично!», — рассказала жена спортсмена.

После таких случаев Погребняк стала все меньше верить в искренность комплиментов от людей, призналась сама девушка.

Напомним, недавно Мария поделилась с подписчиками эффективной диетой для кожи и фигуры. Светская львица рассказала, какие продукты стоит убрать из рациона, чтобы быстро привести себя в форму.

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«Я в шоке»: Мария Погребняк пожаловалась на лицемерие знакомых
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