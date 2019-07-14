«Спасибо тебе»: Савичева обратилась к двухлетней дочери в Сети

Исполнительница не раз заявляла, что ее жизнь сильно изменилась после рождения наследницы.

Для 32-летней певицы Юлии Савичевой это воскресенье выдалось особенным. Ровно два года назад на свет появилась ее дочь. Родители назвали девочку Анной.

В честь дня рождения наследницы исполнительница устроила праздник. В блоге поклонникам она показала лишь один снимок с торжества. На фото звездная мама обнимает девочку, лица которой не видно.

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Снимок она дополнила поздравлением. В день рождения дочери Юлия Савичева смогла подобрать по-настоящему проникновенные слова.

«Музыка наполнилась новыми красками, слова — смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это. С днём рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты ещё маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно» — обратилась к малышке выпускница «Фабрики звезд».

О серьезных переменах в жизни после рождения дочери Савичева говорила и раньше. Каждую свободную минуту она старается отдавать Анне. Певица опасается, что через несколько лет дочь пожалуется на недостаток внимания со стороны родителей. Исполнительница делает все, чтобы этого не произошло.