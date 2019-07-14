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Гагарина продемонстрировала идеальный пресс в бикини

При этом некоторые поклонники посчитали, что звезде нужно немного поправиться.

Гагарина продемонстрировала идеальный пресс в бикини
Полина Гагарина / www.instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина продолжает наслаждаться отдыхом в Греции и делиться с подписчиками фотографиями с отпуска. В этот раз 32-летняя певица продемонстрировала поклонникам идеальный пресс, опубликовав серию снимков в ярко-оранжевом раздельном купальнике.

Судя по всему, уже совсем скоро артистке возвращаться домой, поэтому она также выразила озабоченность прогнозом погоды в российской столице. А пока что Гагарина купается в лучах солнца на Крите.

«Я так хочу, чтобы лето не кончааалось. Дни здесь летят с космической скоростью! Смотрю погоду в Москве… есть ли надежда, что прогноз изменится?», — подписала серию снимков в Instagram звезда российского шоу-бизнеса.

Многие поклонники восхитились стройной фигурой Полины, однако нашлось немало тех, кто считает, что певице стоит поправиться.

«Полина, тело просто супер», «Зачем вы так сильно похудели, уже некрасиво стало», «Полина, немного весу набрать не помешало бы. А так красотка,но худющая», «Покормить вас хочется», «Богиня», — написали фанаты в комментариях.

Между тем, на днях Гагарина наоборот пожаловалась на то, что немного поправилась в отпуске — певица не смогла устоять от вкусных греческих блюд.

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Гагарина продемонстрировала идеальный пресс в бикини
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