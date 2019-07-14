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Африкантова и Капаклы из «Дома-2» поженились в Москве

Из-за постоянных ссор родственников влюбленные несколько раз откладывали поход в ЗАГС.

Африкантова и Капаклы из «Дома-2» поженились в Москве
Марина Африкантова Фото:https://www.instagram.com/marina_afrika/

Участники проекта «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы сегодня, 14 июля, стали мужем и женой. Влюбленные ограничились скромной церемонией в ЗАГСе, а затем пошли отмечать праздник в ресторан. Родственников приглашать они не стали.

«Позже, если обстоятельства сложатся благоприятно, они осенью сыграют свадьбу. Думаю, для родственников они позже сделают праздник», — цитирует «СтарХит» Татьяну Африкантову.

Торжественную церемонию возлюбленные много раз откладывали. Пара отодвигала долгожданный день из-за постоянных конфликтов. Причем, ссорились не только Марина и Роман. Семья 31-летней участницы «Дома-2» раньше не одобряла выбор дочери. Но затем они смогли наладить отношения.

Из-за ссор готовиться к церемонии пришлось в спешке. Марина за последние дни не раз обращалась за помощью к поклонникам в блоге. Более того, за пару недель до свадьбы Африкантова заболела и не могла избавиться от простуды почти до этих выходных.

Отметим, влюбленные на телепроекте участвовали в конкурсе «Свадьба на миллион». Поклонники считали, что пара с легкостью победит, но ошиблись. Марина и Роман выбыли из состязания в полуфинале. Добавим, Африкантова старше своего супруга на 11 лет.

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Африкантова и Капаклы из «Дома-2» поженились в Москве
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