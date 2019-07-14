Лобода поделилась трогательным фото со своей «главной фанаткой»

Многочисленные концерты, фотосессии, перелеты, съемки — без всего этого не обходится жизнь ни одного успешного артиста. Уже 16 июля Светлану Лободу ждет большой концерт на стадионе в Нижнем Новгороде. Здесь она представит свое шоу под говорящим названием SUPERSTAR.

На своей странице в соцсети Instagram Лобода опубликовала фото из самолета, на котором она летит в Нижний Новгород. Причем компанию певице составила ее «главная фанатка» — именно так себя называет ее дочь Ева. Артистка рассказала поклонникам, какое трогательное признание сделала девочка.

«Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька» — сказала моя Ева. Я прослезилась….. и мы полетели», — подписала совместный снимок с дочерью Светлана.

Многие поклонники отметили, что это большое счастье — иметь такую поддержку в лице своего ребенка.

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Напомним, на днях Светлана Лобода решила поделиться в соцсетях редкой фотографией без косметики, на которой она продемонстрировала поклонникам естественную красоту.