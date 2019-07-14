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Актеры из «Американского пирога» отметили 20-летие фильма

Картина при бюджете в 11 млн долларов в свое время собрала в кинотеатрах 235 млн.

Актеры из «Американского пирога» отметили 20-летие фильма
Кадр из фильма «Американский пирог» (1999)

Накануне во время очередного выпуска шоу Entertainment Tonight говорили о комедийном фильме, который быстро стал популярен в США в конце 90-х годов. Речь идет об «Американском пироге». В честь 20-летия киноленты в студии собрали основных актеров комедии.

Картина вышла на экраны в 1999-м и заработала достойную кассу. При бюджете в 11 млн долларов создатели фильма получили 235 млн. В студии царила теплая атмосфера. Актеры с трудом верили, что с момента выхода их любимой комедии прошло уже два десятка лет.

«Когда я встречаю этих ребят, я как будто возвращаюсь в прошлое», — поделился своими впечатлениями Джейсон Биггз, которому в свое время отвели главную роль в картине.

Несколько снимков с записи программы появились в twitter актрисы Элисон Ханниган. Она сыграла в комедии Мишель. На селфи можно увидеть Уильяма Скотта (Стифлер), Криса Клейна (Оз), Наташу Лионн (Джессика) и других.

Во время шоу собравшиеся актеры говорили и о сюжете комедии. Одной из самых известных стала сцена с пирогом, в которой снялся Биггз. Когда он прочел сценарий, то был одновременно и шокирован, и приятно удивлен. Актер сразу решил, что хочет отыграть этот эпизод, пишет портал Metro UK.

«И я помню, как сказал себе, что действительно хочу получить эту роль и сыграть эту сцену. В тот день, когда мы ее снимали, у меня был жуткий мандраж» — вспомнил свои эмоции звезда «Американского пирога».

Для многих актеров эта комедия стала стартовой точкой в карьере. Прекрасный пример – Наташа Лионн. После участия в «Американском пироге» она снялась в 50 фильмах.

Некоторые из артистов во время работы над комедией, напротив, уже имели имя в мире шоу-бизнеса. К таковым относится Элисон Ханниган, которая к тому моменту была известна по сериалу «Баффи – истребительница вампиров».

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Актеры из «Американского пирога» отметили 20-летие фильма
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