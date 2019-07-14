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Наталья Штурм впервые показала лицо двухмесячного внука

Мальчик Даниэль появился на свет в мае.

Наталья Штурм впервые показала лицо двухмесячного внука
Наталья Штурм впервые показала лицо внука / global look press

Совсем недавно Наталья Штурм отметила 53-летие на отдыхе в Болгарии. Однако в реальный возраст звезды 90-х сложно поверить, ведь певица старается все время поддерживать себя в форме.

Еще меньше верится в то, что пару месяцев назад исполнительница хита «Школьный роман» стала бабушкой. В мае дочь Натальи Штурм, Елена, родила мальчика. Радостной новостью певица сразу же поделилась с поклонниками, но лицо малыша она все эти месяцы предпочитала скрывать.

Однако в итоге Штурм не смогла сдержаться, чтобы не похвастаться перед фанатами тем, какой у нее растет внук. На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков с двухмесячным Даниэлем, а также наконец-то показала лицо ребенка.

«Даниэлю сегодня два месяца +11 дней», — подписала трогательные кадры 53-летняя Штурм.

Поклонники с восторгом восприняли новые фото бабушки с внуком и пожелали малышу всего самого лучшего.

«Очаровашка, кто-то пишет нельзя выставлять, глупости, все под Богом, желаю самого наилучшего!», «Какой хорошенький», «Малышок славный! Пусть растет здоровеньким, умненьким на радость своим родителям! Крошка супер!», «Прелестный малыш, счастья вам!», — написали интернет-пользователи в комментариях.

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Наталья Штурм впервые показала лицо двухмесячного внука
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