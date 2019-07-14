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После слухов о романе с Гагой Купера заметили с известной актрисой

Звезда картины «Области тьмы» встретился с коллегой Лорой Дерн.

После слухов о романе с Гагой Купера заметили с известной актрисой
Актер Брэдли Купер Фото: globallookpress.com

Разрыв модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера остается одной из самых горячих новостей за последнее время.

Интерес к ней не утихает из-за свежих подробностей, которые всплывают изо дня в день. Обсуждают расставание одной из самых красивых пар Голливуда и отечественные звезды.

До сих пор официально не подтвердили слухи, что Купер решил разорвать отношения с русской красавицей из-за чувств к Леди Гаге. Вместе с певицей актер работал на съемочной площадке киноленты «Звезда родилась».

Накануне в СМИ также прошла информация, что, как только Ирина Шейк вывезла свои вещи из особняка бывшего возлюбленного, Гага почти сразу поселилась в нем. Эту ситуацию звезды также не комментировали. Инсайдеры при этом расходятся во мнении.

Из-за череды скандальных событий ко всем троим приковано особое внимание. Так, несколько часов назад в Сети появились свежие снимки звезды фильма «Области тьмы». Он прогуливался по Нью-Йорку в компании другой женщины. Это была ни Гага, и ни Шейк.

Речь идет об актрисе Лоре Дерн. Ее вместе с Купером видели ни один раз. Известно, что актеров долгие годы связывают дружеские отношения. При этом им еще не приходилось работать вместе на одной площадке. Поклонники предположили, что старые друзья встретились, чтобы как раз обсудить новый проект.

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После слухов о романе с Гагой Купера заметили с известной актрисой
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