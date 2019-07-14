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5-летний принц Джордж развлекся на аттракционе по битью посуды

Дети Кейт Миддлтон вместе с бабушкой и дедушкой побывали на деревенском празднике в поместье Энглфилд.

5-летний принц Джордж развлекся на аттракционе по битью посуды
Принц Джордж и Шарлотта побывали на детском празднике. Фото: globallookpress.com

Пока герцоги Кембриджские болели за английских теннисистов на Уимблдоне, принц Джордж и принцесса Шарлотта провели день с родителями Кейт Миддлтон – Кэрол и Майклом на празднике в поместье Энглфилд. Мероприятие проходило неподалеку от дома семьи Миддлтонов на игровом поле начальной школы Englefield.

Кэрол и Майкл Миддлтоны развлекли внуков. Фото
Кэрол и Майкл Миддлтоны отвели внуков на детский праздник. Фото: globallookpress.com

По словам очевидцев, Шарлотта была очень дружелюбный и приветствовала других детей, в то время как Джордж играл на аттракционе по битью посуды. 5-летний королевский наследник с удовольствием бросал шары в фарфоровые тарелки и чашки.

«Джордж неплохо поработал на аттракционе «разбитая посуда». Он выглядел очень довольным собой, – рассказал зритель Daily Mail. – Они веселились, переходя от аттракциона к аттракциону и участвуя во всех играх», – добавил участник праздника.

Держась за руки со своими бабушкой и дедушкой, Джордж и Шарлотта исследовали небольшой деревенский праздник, который предлагал поездку на тракторе, барбекю и игры.

Принц Джордж был одет в поло от H&М, стоимостью около 1000 рублей. Эту футболку он уже надевал во время посещения выставки цветов в Челси в начале 2019 года.

Напомним, герцогиня Кембриджская старается покупать своим детям одежду бюджетных марок. Так, 4-летняя принцесса Шарлотта пришла на турнир по поло с детским клатчем за 300 рублей. Как правило, после появления на публике королевских отпрысков в дешевой одежде, эти вещи буквально за считанные минуты раскупают поклонники королевской семьи.

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Британская королевская семьядетские игрыКейт Миддлтон и принц Уильямпринц Джордж.принцесса Шарлотта

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5-летний принц Джордж развлекся на аттракционе по битью посуды
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