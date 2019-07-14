Гогунский поздравил родителей в свой день рождения

За несколько месяцев до праздника звезда «Универа» в очередной раз расстался с женой.

Актер Виталий Гогунский сегодня принимает поздравления в честь дня рождения – ему исполнился 41 год. О новом жизненном этапе артист решил написать в блоге, в котором обратился к родителям.

«Мне 41. Полетели. Поздравляю своих родителей, как говорят, Я — это мои мама Татьяна Александровна и отец Евгений Дмитриевич!! А кто Я — покажут мои дети!» — высказался Гогунский.

После этой публикации на актера посыпались поздравления. Одними из первых стали его коллеги по сериалу «Универ» — Мария Кожевникова и Елена Валюшкина. К теплым словам также присоединился комик Михаил Галустян.

Для иллюстрации праздничного поста Виталий выбрал максимально серьезную фотографию. На снимке он предстал в деловом костюме, образ дополнила густая борода. За последний «аксессуар» актера недавно раскритиковала фанаты. По мнению многих поклонников, борода ничуть не украшает Гогунского, а, напротив, только прибавляет несколько лет.

Напомним, ранее актер сообщал, что во второй раз расстался со своей женой Ириной Маирко, которая родила ему дочь Милану. Звезда «Универа» полагает, что семья распалась из-за его плотного графика.