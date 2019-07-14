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Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в платье Emilia Wickstead

Герцогиня Кембриджская потратила на наряд порядка 113 тысяч рублей.

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в платье Emilia Wickstead
Кейт Миддлтон посетила теннисный турнир. Фото: globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом посетила финал Уимблдона, являющегося одним из четырех турниров Большого шлема. Сегодня на корте за титул чемпиона старейшего теннисного турнира сойдутся действующий чемпион 32-летний Новак Джокович и фаворит состязаний 37-летний Роджер Федерер.

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала платье Emilia Wickstead пастельного оттенка с длинными рукавами, стоимостью около 1800 долларов (113,4 тысяч рублей), которое дополнила бежевыми туфлями на каблуке от Aldo за 80 долларов (5 тысяч рублей). Бренд Emilia Wickstead является одной из любимых марок герцогини.

Дополнили образ Кейт фиолетовая брошь-бант, которая является знаком ее покровительства Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, и жемчужные серьги шведских ювелиров In2Design.

Наряд принца Уильяма также идеально гармонировал с нарядом жены. Герцог Кембриджский надел бледно-голубую рубашку с серым пиджаком и темно-синие брюки.

Во время неформальной встречи Кейт весело болтала с представителями AELTC, демонстрируя свою фирменную улыбку.

Накануне герцогиня появилась на турнире в зеленом миди-платье Dolce&Gabbana, стоимостью 165 тысяч рублей. Кейт Миддлтон уже надевала это платье в 2016 году во время королевского тура по Канаде.

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дизайнерское платьезвездный образКейт Миддлтон и принц Уильямтурнир Большого Шлемауимблдон

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Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в платье Emilia Wickstead
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