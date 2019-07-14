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Умерла писательница и исполнитель бардовской песни Елена Касьян

Ей было всего 49 лет.

Умерла писательница и исполнитель бардовской песни Елена Касьян
Умерла Елена Касьян / www.facebook.com/elena.kasyan/

На Украине в возрасте 49 лет ушла из жизни известная писательница, поэт и исполнитель бардовской песни Елена Касьян. Причиной смерти женщины стала тяжелая болезнь — пару лет назад у Касьян диагностировали рак молочной железы, а позднее врачи обнаружили метастазы в головном мозге и лимфосистеме.

Бороться с онкологией писательницей помогали медики и близкие, однако болезнь оказалась сильнее. Как сообщается на странице Елены в соцсети Facebook, 14 июля рано утром женщины не стало.

«Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела…. Сегодня в 06:50 Лена ушла», — говорится в посте.

Судя по тому, что писательница говорила за день до смерти, она предчувствовала скорую кончину. На своей странице в Facebook Касьян делилась ощущением, что она «на финишной прямой». Исполнитель бардовской песни сообщала, что у нее отнялась правая рука.

Сотни поклонников выразили глубокие соболезнованиям родным и близким Елены Касьян в социальных сетях.

Ранее портал Teleprogramma.pro сообщал о смерти актрисы из «Стартрека» Стефани Низник. Она ушла из жизни в возрасте 51 года.

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кончинаонкологиясмертьУмерла Елена Касьян

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Умерла писательница и исполнитель бардовской песни Елена Касьян
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