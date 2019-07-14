«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, как маленькая дочь Аллы Пугачевой танцует в черном платьице на детском празднике. Подписчики девочки, а у нее их уже более 470 тысяч, пришли в восторг — у 5-летнего ребенка ни грамма стеснения или смущения, она кружится в танце, демонстрируя достаточно сложные движения руками.

— Лизочка — звездочка прирожденная! — восхищаются подписчики. — Вся в мамочку, очень талантливая. Будущая Примадонна!

Многие комментаторы отмечают, что артистизм и искусство у Лизы — в крови, и пророчат девочке большое будущее на сцене. Недавно у малышки обнаружился еще и талант художника. Также она успешно занимается плаванием и вокалом, учит французский и смело дефилирует по подиуму на дизайнерских показах детской одежды.