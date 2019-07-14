НОВОСТИ

«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем

Поклонники звездной семьи отмечают, что девочка рождена стать звездой

«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем
Лиза Галкина родилась в самой звездной семье России. Фото: instagram/elizaveta_galkinaa

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, как маленькая дочь Аллы Пугачевой танцует в черном платьице на детском празднике. Подписчики девочки, а у нее их уже более 470 тысяч, пришли в восторг — у 5-летнего ребенка ни грамма стеснения или смущения, она кружится в танце, демонстрируя достаточно сложные движения руками.

— Лизочка — звездочка прирожденная! — восхищаются подписчики. — Вся в мамочку, очень талантливая. Будущая Примадонна!

Многие комментаторы отмечают, что артистизм и искусство у Лизы — в крови, и пророчат девочке большое будущее на сцене. Недавно у малышки обнаружился еще и талант художника. Также она успешно занимается плаванием и вокалом, учит французский и смело дефилирует по подиуму на дизайнерских показах детской одежды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри и Лиза ГалкиныЛиза Галкина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем
Интересно?
Поделись с друзьями: