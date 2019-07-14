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«Кризис трех лет»: Симоньян поделилась опытом воспитания детей

Сейчас возлюбленная Кеосаяна ждет третьего ребенка, пол малыша пара не называет.

«Кризис трех лет»: Симоньян поделилась опытом воспитания детей
Маргарита Симоньян Фото: East News

Главный редактор RT Маргарита Симоньян активно ведет микроблог в Instagram. Ее фотографий там почти нет, зато журналист часто делится рецептами блюд разных кухонь мира и рассказывает о своем опыте воспитания детей. О последнем Маргарита знает немало.

Она воспитывает двух наследников – шестилетнюю Марьяну и пятилетнего Баграта. Обоих Симоньян родила от гражданского мужа Тиграна Кеосаяна. Вскоре у пары появится третий ребенок. О беременности Маргарита объявила несколько месяцев назад, пол будущего малыша родители пока не раскрывают.

Недавно в блоге Симоньян заговорила о кризисах у детей. Поклонники много раз спрашивали у нее об этом, поэтому звездная мама решила ответить сразу всем. Она призналась, что у ее дочери был подобный период.

«Спрашивали, был ли у моих детей кризис трех лет. Поскольку (тогда) уже хорошо говорила на всех пяти языках, это было скорее комично, но я умоляла домашних при ней не умиляться ее детским выходкам, чтобы не поощрять. Но больше я ничего не предпринимала. Ждала, пока само пройдет» — рассказала Симоньян.

В указанный период дочь Маргариты могла ворваться в комнату, где собрались гости, и крикнуть «Уйдите все!». Один раз девочка даже плюнула маме в лицо. Закрыть глаза на такое возлюбленная Кеосаяна не смогла.

«Тогда я первый раз в жизни поговорила с ней жестким тоном. Взяла за руку, отвела в другую комнату и сказала: ‘Ты останешься тут одна, потому что с девочками, которые так себя ведут, никто не хочет общаться’. Она, разумеется, расплакалась, стала просить прощения. Я ее простила, обняла, еще раз — уже ласковым голосом — объяснила, что так нельзя» — добавила Маргарита.

После этого инцидента кризис у девочки быстро закончился. Напомним, в начале июня Симоньян испугалась, что может потерять ребенка. Это произошло после встречи с юристом Любовью Соболь, которая ждала главного редактора RT в офисе радиостанции «Эхо Москвы» перед эфиром.

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«Кризис трех лет»: Симоньян поделилась опытом воспитания детей
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