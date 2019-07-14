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Мама Подольской составила компанию дочери и зятю на отдыхе в Испании

37-летняя певица поделилась редкой фотографией с родственницей.

Мама Подольской составила компанию дочери и зятю на отдыхе в Испании
Наталья Подольская показала редкое фото с мамой / global look press

Наталья Подольская продолжает наслаждаться долгожданным отдыхом в Испании в компании любимого супруга — Владимира Преснякова-младшего и сына Артема. Как выяснилось, в отпуск 37-летняя певица также взяла маму Нину Антоновну.

На своей странице в Instagram артистка поделилась редким фото с родственницей. На снимке женщины позируют на одной из колоритных испанских улочек.

«Мама моя», — коротко подписала семейную фотографию Подольская.

Большинство поклонников оценили новый снимок любимой певицы с мамой, а также пожелали Нине Антоновне здоровья и долгих лет жизни. Кроме того, некоторые фанаты отметили, что теперь понятно, в кого Наталья выросла такой красавицей.

«Ну теперь понятно, в кого Вы такая красавица», «Долгие лета вашей маме», «Какие хорошенькие! Наталья, какая ты красотка длинноногая», «Как же хорошо, когда мамы здоровы и все еще рядом с нами!!», «Очень похожи с мамой. Будьте здоровы и счастливы», — пожелали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Подольская опубликовала совместные снимки с мужем и сыном Темой, а также сообщила поклонникам о годовщине их с Владимиром венчания, которое произошло ровно девять лет назад.

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Мама Подольской составила компанию дочери и зятю на отдыхе в Испании
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