Рубцова раскритиковала последний сезон «Черного зеркала»

Валентина Рубцова рассказала, что считает лучшим отдыхом просмотр сериалов. Звезда сериала «САШАТАНЯ» поделилась с подписчиками в Instagram списком просмотренных фильмов. По мнению 41-летней актрисы, некоторые из тех лент, которые она увидела, не заслуживают внимания.

«Досмотрела «Игры престолов» (наконец-то), «Чёрное зеркало» – последний сезон – полное разочарование, фильм «Паразиты» – восторг! В процессе – «Хорошая борьба» (продолжение «Хорошей жены»), «Чернобыль», «Анатомия Грэй» в процессе 15-го сезона, «Убивая Еву» – начинаю новый сезон, «Рассказ служанки» – жду все серии», – рассказала Рубцова.

В ответ некоторые подписчики порекомендовали актрисе пересмотреть первый сезон сериала «Универ», где Валентина Рубцова исполнила одну из главных ролей.

Ранее актриса удивила поклонников сменой имиджа. Звезда сериала «САШАТАНЯ» предстала перед поклонниками с каре. Знаменитость сообщила, что снялась в 200 сериях сериала «САШАТАНЯ» и захотела перемен во внешности. По словам артистки, меняться она решила с «головы». Большинство поклонников оценили образ 41-летней актрисы и отметили, что с новой прической она стала выглядеть моложе и свежее.