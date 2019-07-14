Светлаков показал, как его запустили из катапульты на съемках «Форт Боярд»

Культовое телешоу «Форт Боярд» возвращается на экраны. Новые серии знаменитой телеигры российские зрители увидят уже осенью на канале СТС.

В съемках принимают участие такие знаменитости как Сергей Шнуров, Юлия Ковальчук, Анна Хилькевич, Анна Седокова, Виктория Боня, Ольга Бузова, Михаил Шац и многие другие.

Одним из участников также стал шоумен Сергей Светлаков. Ему выдалось не самое простое испытание — артист стал живым снарядом для гигантской катапульты. В это время Светлакова поддерживали его коллеги по команде. Видео того, как это было, 41-летний актер разместил на своей странице в соцсети Instagram.

«Летать не вредно, вредно не летать!», — с юмором подписал ролик артист.

Далеко не всем российским знаменитостям далось легко участие в телепроекте «Форт Боярд». Так, Ольга Бузова и Роза Сябитова получили небольшие травмы во время съемок шоу, а Эвелина Бледанс отделалсь синяками и ссадинами. Кроме того, многие женщины до сих пор приходят в себя после испытаний, где им пришлось лицом к лицу столкнуться с разными тварями и насекомыми.