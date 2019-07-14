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Богомолов впервые обнародовал совместный снимок с Собчак

Фото появилось в его микроблоге. Публикацию он дополнил коротким романтичным видео.

Богомолов впервые обнародовал совместный снимок с Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: globallookpress.com

Который месяц в шоу-бизнесе обсуждают роман телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Ради новых отношений журналистка развелась с мужем Максимом Виторганом. Экс-супруг Собчак и Богомолов даже подрались в центре Москвы. Но со временем страсти утихли, и бывшие возлюбленные смогли наладить отношения ради сына Платона.

Хоть Собчак и Богомолов не стесняются показываться на публике вдвоем, совместными фотографиями они поклонников не балуют. Так было до сегодняшнего дня. Накануне в своем блоге режиссер впервые опубликовал снимок и видео с Ксенией Собчак.

На романтичных кадрах видно, что они куда-то мчатся на катере. Писать большой пост к публикации Константин не стал и ограничился лишь хештегом #наснедогонят. Стоит сказать, что поклонникам особенно приглянулся короткий ролик.

«Поцелуй оставили за кадром, я бы взглянула с удовольствием, как режиссер лучших интимных сцен воплощает это в реальность, шучу, на самом деле безумно рада за вас самой искренней женской солидарностью — найти такого обаятельного, умного и сильного мужчину, который к тому же еще и любит вас — это действительно счастье!» — написала одна из пользователей Сети.

После того, как роман Собчак стал достоянием общественности, многие переживали за Виторгана. Однако ходят слухи, что актер проводит время вовсе не в одиночестве.

Ему приписывают роман с актрисой Нино Нинидзе. Слухи об этом накануне подогрел сам Виторган, опубликовав в блоге романтичное фото Нино. Официальных комментариев от них пока не последовало.

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Богомолов впервые обнародовал совместный снимок с Собчак
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