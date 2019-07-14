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На шоу «Форт Боярд» Бледанс больше всего испугали пауки и скорпионы

После съемок она снова привыкает не орать от страха

На шоу «Форт Боярд» Бледанс больше всего испугали пауки и скорпионы
Эвелина Бледанс была в ужасе от ползучих тварей. Фото: globallookpress.com

Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками в Instagram своими эмоциями по поводу участия в съемках передачи «Форт Боярд». 50-летняя артистка попала в одну команду с Натальей Медведевой, Незлобиным, Сергеем Светлаковым и Евгенией Искандаровой. Как и у прочих представителей шоу-бизнеса, препятствия на программе стали для Эвелины серьезным испытанием.

— Синяки и ссадины заживают, руки, державшие разных тварей, привыкают нежно гладить, а не орать, как сумасшедшая, от страха, — написала она.

Похоже, что ползучие твари стали самым тяжелым испытанием для актрисы. Она спросила у своих подписчиков, смогли бы они спокойно находиться в замкнутом пространстве со змеями, скорпионами, пауками и червями, если бы знали, что все эти животные не опасны.

В комментариях одна из подписчиц посетовала, что в Европе на эту игру попадают обычные люди, а из России приглашают только тех, кто и так может слетать во Францию. Актриса ответила ей, что Франции участники телешоу особо не видели — только дорогу на съемочную площадку.

Сейчас Бледанс уже прибыла в Крым, где у нее 17 числа должен состояться концерт.

Напомним, некоторые звезды на съемках в форте отделываются не только страхом. Ольга Бузова, например, получила травму ноги.

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Новый "Форт Боярд"Эвелина Блёданс

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На шоу «Форт Боярд» Бледанс больше всего испугали пауки и скорпионы
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