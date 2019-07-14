Сябитова разоблачила пиар-истории Олега Майами

Роза Сябитова высказалась об Олеге Майами в Instagram, сообщив подробности знакомства. 57-летняя телеведущая рассказала, что впервые встретилась с певцом во время поездки на съемки «Форт Боярд». По словам Розы Сябитовой, 29-летний парень произвел на нее приятное впечатление и попросил разрешения сфотографироваться. Звезда рассказала, что совместные снимки Майами использовал, чтобы привлечь внимание к своей персоне в соцсетях, что породило множество слухов.

Историю знакомства телеведущая сопроводила фотографией с экс-участником «Дома-2» на фоне стогов сена.

«Знакомство с участниками проекта «Форт Боярд» началось ещё в машине, по пути в «Форт». Со мной ехал симпатичный молодой человек Олег (то ли с фамилией, то ли с погонялом – Майами). ⠀Его истории для Instagram рождались по ходу, и все быстро выкладывались в ленту. Он попросил меня с ним сфотографироваться, и родилась новая его пиар-история. И сразу лайки, комменты. Теперь я понимаю, как это работает!», – рассказала Сябитова подписчикам.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где Олег Майами делает предложение бывшей возлюбленной Тимати Алене Шишковой. Звезды встретились во Франции во время съемок нового шоу «Форт Боярд». Так как Олег Майами уже признавался в любви Ольги Бузовой, поклонники Шишковой заподозрили блогера в пиаре. Оказалось, что Майами и Шишкова действительно разыграли подписчиков. А певец только сделал вид, что целует Шишкову. Однако ему все-таки удалось привлечь к себе внимание и спровоцировать слухи о предстоящей свадьбе.