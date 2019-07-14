Идрис Эльба рассекретил главную песню на свадьбе Меган и Гарри

Актер выступил диджеем на вечеринке по случаю бракосочетания герцога и герцогини Сассекских.

В прошлом году Идрис Эльба стал одним из везунчиков, которому удалось попасть на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри. Актер давно дружит с герцогиней Сассекской, поэтому с радостью откликнулся на ее необычную просьбу — стать диджеем на вечеринке по случаю бракосочетания.

По словам звезды сериала «Лютер», трек-лист составляла сама невеста, поэтому он получился несколько американизированным. В сете оказались несколько рэп-композиций и хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody («Я хочу с кем-нибудь потанцевать»).

Собственно эта песня и стала «звездой» вечера — молодожены едва ли не все время танцевали под нее.

Отметим, что хотя Идрис и присутствовал на венчании Меган, герцогиня не смогла отдать «встречный визит», когда ее друг женился на Сабрине Доур — бракосочетание прошло в апреле 2019 года.

И дело вовсе не в том, что герцогиня Сассекская зазналась — просто на тот момент она была на последнем месяце беременности.

Однако оставить совсем без внимания своего друга она не могла и прислала свадебный подарок — картину арт-дуэта Connor Brothers, стоимостью в 8,8 тысяч долларов, напоминает The Sun.