Инна Маликова показала упражнения йоги для максимального восстановления

Сестра Дмитрия Маликова Инна отдыхает в Черногории и одновременно готовится к предстоящим концертам. Чтобы набрать идеальную форму девушка занимается йогой на берегу моря. В своем Instagram певица разместила фото: в ярком костюме на фоне моря и восходящего солнца Инна в ярко-бирюзовом костюме Инна делает асаны.

«Перед тяжелой рабочей неделей просто необходимо максимальное восстановление. Впереди у нас четыре концерта в четырех городах за три дня. И еще рабочая, но безумно приятная поездка в Питер. Ну и, конечно, параллельно полным ходом идет подготовка к фестивалю «Жара». Успеть, безусловно, нужно очень многое, поэтому сегодня точно необходим полный релакс», — подписала снимки Маликова в Instagram.

Подписчики в комментариях отметили, что и фон, и девушка, и море мотивируют заняться спортом и немедленно. Многие фанаты отметили безупречные формы 42-летней артистки.

Инна знает о своих достоинствах и часто публикует снимки, демонстрирующие стройную фигуру. Несколько красивых фото дают представление об отдыхе красавицы и в Черногории.

больше по теме Инна Маликова отметилась в трендовом купальнике на отдыхе Сестра Дмитрия Маликова проводит отпуск в солнечной Черногории.

В первый день каникул девушка загорала в бикини лазурного цвета, затем черного, показала Инна и купальник из своей коллекции с завышенной талией лимонного оттенка.