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Инна Маликова показала упражнения йоги для максимального восстановления

Солистка группы «Новые самоцветы» ответственно готовится к предстоящим концертам.

Инна Маликова показала упражнения йоги для максимального восстановления
Инна Маликова/https://www.instagram.com/innamalikova/

Сестра Дмитрия Маликова Инна отдыхает в Черногории и одновременно готовится к предстоящим концертам. Чтобы набрать идеальную форму девушка занимается йогой на берегу моря. В своем Instagram певица разместила фото: в ярком костюме на фоне моря и восходящего солнца Инна в ярко-бирюзовом костюме Инна делает асаны.

«Перед тяжелой рабочей неделей просто необходимо максимальное восстановление. Впереди у нас четыре концерта в четырех городах за три дня. И еще рабочая, но безумно приятная поездка в Питер. Ну и, конечно, параллельно полным ходом идет подготовка к фестивалю «Жара». Успеть, безусловно, нужно очень многое, поэтому сегодня точно необходим полный релакс», — подписала снимки Маликова в Instagram.

Подписчики в комментариях отметили, что и фон, и девушка, и море мотивируют заняться спортом и немедленно. Многие фанаты отметили безупречные формы 42-летней артистки.

Инна знает о своих достоинствах и часто публикует снимки, демонстрирующие стройную фигуру.  Несколько красивых фото дают представление об отдыхе красавицы и в Черногории.

В первый день каникул девушка загорала в бикини лазурного цвета, затем черного, показала Инна и купальник из своей коллекции с завышенной талией лимонного оттенка.

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Инна Маликова

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Инна Маликова показала упражнения йоги для максимального восстановления
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