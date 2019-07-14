Звезда «Склифосовского» прокомментировала слухи о своей смертельной болезни

Мария Куликова впервые за несколько месяцев прервала молчание в соцсетях и разместила видеообращение к поклонникам в Instagram. 41-летняя актриса прокомментировала слухи о своей «смертельной болезни», назвав их фейком. Куликова сообщила, что узнала о том, что в Сети распространилась информация о ее плохом самочувствии от брата. По словам артистки, то, что она редко публикует снимки в микроблоге, еще не говорит о том, что она тяжело больна.

Мария Куликова заверила фанатов, что с ней все в порядке, а Instagram она не вела из-за того, что ей нечем было поделиться с подписчиками.

«Хочу сказать всем, кто искренне переживает: я жива, здорова! Со мной всё хорошо. Я на съемках в Киеве, до этого была в Минске. Решила не засорять интернет пространство какими-то будничными историями… Не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться. Но совсем скоро они будут!», – рассказала Куликова.

больше по теме Мария Куликова не стала лечить заболевшую раком маму, а отвезла ее на отдых Сегодня актриса не жалеет о своем решении.

По словам актрисы она запланировала посетить концерт Пинк в Варшаве и попросила не переживать за нее. Так же звезда сериала «Склифосовский» рассказала, что она вместе с 8-летним сыном Ваней от брака с актером Денисом Матросовым после окончания съемок улетает на море.