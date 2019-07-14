Клюев рассказал, откуда черпает силы для борьбы с раком

В прошлом году актер жаловался на проблемы с легкими, после обследования ему поставили диагноз.

Накануне Борис Клюев, который особенно полюбился зрителю после сериала «Воронины», отметил юбилей – 75 лет. Он полон сил и старается все свободное время отдавать любимой работе. Глядя на столь энергичного артиста, поклонникам до сих пор трудно поверить, что Клюеву год назад поставили неутешительный диагноз.

Все началось с недомоганий. Актер жаловался на проблемы с легкими и обратился к врачу. После исследований медики объявили, что у него рак. Долгое время звезда «Ворониных» не хотел затрагивать столь непростую тему, а затем перестал молчать.

«Я болен, но продолжаю лечение», — цитирует Клюева «СтарХит».

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Однако больше говорить о болезни актер не стал. Лишь отметил, что недуг никак не мешает ему заниматься любимым делом – играть в театре и кино. Борис настолько поглощен работой, что уже давно не берет отпуск и даже выходные. Постоянная занятость в итоге дала свой результат. На гонорары Клюев купил люксовую иномарку, о которой всегда мечтал. На это актер потратил 10 миллионов.

«Она разгоняется до 350 километров в час, но я больше 210 никогда не ездил», — пошутил Клюев.

Если свободное время у звезды «Ворониных» все же появляется, то артист любит проводить его на даче. Он ухаживает за розами, которые украшают большой участок. Выращивание цветов для него – еще один способ отвлечься от плохих мыслей и восстановить силы. Быстро «перезагрузиться» ему, конечно, помогает и жена Виктория. Пара вместе более 45 лет.

Говоря о не совсем простых периодах жизни, Борис упоминал не только борьбу с болезнью. Он также рассказал о том, как потерял сына. Молодой человек неожиданно ушел из жизни в 24 года. При этом пристрастия к алкоголю или запрещенным веществам у него не было. Более того, актер узнал о смерти сына лишь через неделю после случившегося. Так произошло из-за сложных отношений Клюева с бывшей женой.

Напомним, в 2019-м актер отмечает еще одни юбилей. В этом году исполняется полвека с того момента, как он играет в Малом театре.