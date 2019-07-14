Елизавета II держит в секрете название своего любимого блюда

Во время официальных визитов с королевской семьей «путешествует» пять тонн багажа.

Елизавета II объездила практически весь земной шар во время своего долгого правления. Ей довелось побывать и в некоторых экзотических странах.

Хотя королева сторонница привычной пищи, она никогда не раскрывала принимающей стороне свое любимое блюдо. И дело вовсе не в боязни быть отравленной.

У монархини на это была весьма разумная причина. Она сочла, что если всем станет известно, что она больше всего любит, то во время каждого визита в другую страну ее будут угощать именно этим блюдом.

И как бы Ее Величество его не обожала, оно, в конце концов, могло ей надоесть.

больше по теме Королева Елизавета не знает, сколько у нее одежды Инсайдер раскрыл подробности ежедневной рутины ее величества.

Это выяснил бывший королевский корреспондент Гордон Рейнер, который сопровождал королеву в более, чем 20 поездках. Этот «секрет» он выведал у персонала Ее Величества.

«Как мне сказал один из служащих, если бы она сказала, что больше всего любит, тот ей везде подавали бы лишь это блюдо», — рассказал журналист.

Впрочем, одно лакомство, к которому королева неравнодушна, все же известно — это шоколадный торт. Кроме этого на днях Елизавета II также призналась, что не пьет английское игристое.

При этом в дороге для заваривания чая она предпочитает воду определенной марки — Malvern. В свое время для круиза на яхте она потребовала, чтобы на борт погрузили внушительные запасы этого напитка.

«Во время каждого официального визита королевская семья путешествует с пятью тоннами багажа, включая воду Malvern для чая королевы», — цитирует Express автора книги «Королевский транспорт» Питера Пайготта.