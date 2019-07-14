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Модный Саша Плющенко пришел на теннисный турнир с карликовым пинчером

Сын Яны Рудковской старается быть в тренде, как и его мама.

Модный Саша Плющенко пришел на теннисный турнир с карликовым пинчером
Саша Плющенко/instagram.com/gnomgnomych/

Пословицу «яблоко от яблоньки недалеко падает» можно смело отнести к сыну фигуриста Евгения Плющенко и светской львицы Яны Рудковской. От папы мальчик, который в свои 6 лет профессионально катается на коньках, унаследовал спортивные гены, а от мамы — способности всегда оставаться в модном мейн-стриме.

На дружеском теннисном турнире в «Лужниках», в котором приняли участие профессионалы и звезды-любители малыш появился с маленькой собачкой породы карликовый пинчер. Моду появляться на светских мероприятиях с крошечными собаками давно поддерживают большие звезды, а теперь к ним присоединяются и маленькие.

Видео разместила в своем Instagram Яна Рудковская и подписала: «Болеем за папу на благотворительном теннисном турнире фонда «Друзья». Евгений Плющенко и Елена Дементьева против Полины Юмашевой и Николая Давыденко! Гремучая смесь из олимпийских чемпионов и мировых звезд тенниса против любителей!».

Яна Рудковская и Евгений Плющенко оба любят собак, в звездной семье живут также немецкие легавые, овчарки, панчо-шпиц и тибетский мастиф.

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Евгений ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Модный Саша Плющенко пришел на теннисный турнир с карликовым пинчером
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