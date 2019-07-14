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Муж Хайди Клум гулял на мальчишнике в Вегасе три дня

Том Каулитц женился на модели еще в феврале этого года, но об этом стало известно лишь на днях.

Муж Хайди Клум гулял на мальчишнике в Вегасе три дня
Брат-близнец мужа Хайди Клум устроил Тому незабываемый мальчишник. Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: Global Look Press

Муж Хайди Клум целых три дня прощался с холостяцкой жизнью. Об этом рассказал брат-близнец жениха, опубликовав в Instgarm серию снимков с мальчишника.

На фото жених вместе с приятелями «отрывается» по полной: с удовольствием рассекает по песку на баггах, позирует с Шакилл О’Ниллом, расслабляется в бассейне и играет в пейнтболл.

«Я устроил своему брату трехдневный мальчишник с его лучшими друзьями. Частные самолеты, вертолеты, багги для езды по песку, номера для холостяков, ночной клуб, пейнтболл, игра в карты, гольф, лимузины, бессонные ночи, слишком много веселья — как мы все это выдержали?», — написал он.

«Хорошо, что мы все успели. Дальше — большая свадьба! Не могу дождаться — люблю!», — написал он.

На днях стало известно, что 46-летняя Клум официально вышла замуж. Брак был зарегистрирован в Калифорнии. Свадьба состоялась в феврале, всего через два месяца после того, как Том Каулитц сделал звезде предложение 24 декабря 2018 года.

Пока неясно, планирует ли пара более «расширенный» вариант свадьбы, но Хайди в интервью одному из изданий намекнула, что в свое время все все узнают.

«Мы оба немцы, поэтому все будет устроено своевременно. Очень, очень своевременно и очень пунктуально», — цитирует звезду Yahoo.

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звездные свадьбымальчишникМальчишник в ВегасеТом КаулитцХайди Клум

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Муж Хайди Клум гулял на мальчишнике в Вегасе три дня
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