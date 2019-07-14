Садальский пожаловался на блокировку в Instagram

Актер попросил совета у подписчиков по снятию ограничений с его аккаунта.

Станислав Садальский является активным пользователем соцсетей. 67-летний актер ведет микроблог в Instagram, на который подписаны более 260 тысяч человек. Артист рассказывает о театральном закулисье и делится редкими историями из жизни своих коллег по сцене.

Так, Садальский опубликовал архивный снимок с актрисой Ларисой Удовиченко. В кадре знаменитость сидит у артиста на коленках и нежно обнимает его. В комментарии под фото Садальский рассказал, что его аккаунт в Instagram подвергся скрытому бану, из-за чего он не может в полной мере использовать функции соцсети.

«Скрытый бан в Инстаграме (Shadowban) – это ограничение действий пользователя таким образом, что сам пользователь об этом не догадывается… Вот у меня такой, прямые эфиры прерывают, говорят, не та музыка, хэштеги не обработаются. Новые друзья не могут найти, подскажите, как разблокировать?» – обратился артист к фолловерам.

В ответ подписчики посоветовали актеру написать в службу поддержки. Некоторые поклонники порекомендовали Садальскому не писать о политике и пореже критиковать чиновников.

Ранее Станислав Садальский негативно высказался о новом клипе Димы Билана «Про белые розы». Садальский назвал ролик «колхозным» и скучным, заявив, что это видео недостойно таланта музыканта. По мнению актера, у него возникло много вопросов к автору клипа Александру Гудкову.