НОВОСТИ

Садальский пожаловался на блокировку в Instagram

Актер попросил совета у подписчиков по снятию ограничений с его аккаунта.

Садальский пожаловался на блокировку в Instagram
Станислав Садальский является активным пользователем соцсетей. Фото: globallookpress.com

Станислав Садальский является активным пользователем соцсетей. 67-летний актер ведет микроблог в Instagram, на который подписаны более 260 тысяч человек. Артист рассказывает о театральном закулисье и делится редкими историями из жизни своих коллег по сцене.

Так, Садальский опубликовал архивный снимок с актрисой Ларисой Удовиченко. В кадре знаменитость сидит у артиста на коленках и нежно обнимает его. В комментарии под фото Садальский рассказал, что его аккаунт в Instagram подвергся скрытому бану, из-за чего он не может в полной мере использовать функции соцсети.

«Скрытый бан в Инстаграме (Shadowban) – это ограничение действий пользователя таким образом, что сам пользователь об этом не догадывается… Вот у меня такой, прямые эфиры прерывают, говорят, не та музыка, хэштеги не обработаются. Новые друзья не могут найти, подскажите, как разблокировать?» – обратился артист к фолловерам.

В ответ подписчики посоветовали актеру написать в службу поддержки. Некоторые поклонники порекомендовали Садальскому не писать о политике и пореже критиковать чиновников.

Ранее Станислав Садальский негативно высказался о новом клипе Димы Билана «Про белые розы». Садальский назвал ролик «колхозным» и скучным, заявив, что это видео недостойно таланта музыканта. По мнению актера, у него возникло много вопросов к автору клипа Александру Гудкову.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лариса УдовиченкоСтанислав Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский пожаловался на блокировку в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: