Ирина Аллегрова обнародовала ретро-фото

В последнее время в Instagram певицы стали чаще появляться посты, связанные с прошлым. Особое внимание артистка уделяет видео и фото родом из 90-х, на которые пришелся пик популярности Аллегровой.

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В аккаунте поп-звезды в социальной сети размещено черно-белое фото, сделанное в гримерке перед зеркалом во время одного из концертов. На снимке можно уловить многие приметы времени: устаревшая модель лампы, граненый стакан на столике, заваленном косметикой. Молодая Аллегрова с копной белокурых кудрявых волос смотрит на свое отражение в зеркале. На Ирине — кожаный корсет по моде тех лет, традиционно открывающий роскошное декольте артистки.

«Немного ретро вам в ленту», — подписала фото звезда в Instagram и указала хэштеги #retro#memories#90е. «Ирина, вы супер!», «Обожаемая и неподражаемая!», «Какая красивая. Как я мечтала хоть немного быть похожей на вас», — отозвались на пост подписчики.

Немногим ранее певица опубликовала ролик клипа, также родом из 90-х, в котором она исполняет роль Дездемоны, задушенной Отелло. «Давайте вспомним один из любимых клипов «Занавес». Хотелось бы Вам увидеть что-то подобное в современной интерпретации?» — написала звезда и получила немало утвердительных ответов.