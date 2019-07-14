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86-летний Бельмондо получил высшую награду Франции

Списки награжденных обычно публикуют три раза в год, на этот раз обладателями ордена стали 423 человека.

86-летний Бельмондо получил высшую награду Франции
Жан-Поль Бельмондо Фото: globallookpress.com

Во Франции назвали имена тех, кого удостоили главной государственной награды – ордена Почетного легиона.

В списке, который предоставило Министерство культуры, фигурирует 423 человека, среди них — звезда фильма «Профессионал» Жан-Поль Бельмондо, астронавт Тома Песке и автор произведений в жанре электронной музыки, композитор Жан-Мишель Жарр, сообщает «РБК» со ссылкой на французское интернет-издание Le Point.

У Ордена в общей сложности пять степеней, две наиболее значимые – кавалера Большого креста и высшего офицера. Актера Жан-Поля Бельмондо удостоили вторым званием. Что касается композитора, то он стал командором ордена. Астронавту присвоили звание рыцаря.

Жан-Поль Бельмондо. Фото
Жан-Поль Бельмондо получил орден Почетного легиона Фото: globallookpress.com

Эта награда ведет свою историю еще с 1802 года. Несколько столетий назад ее учредил Наполеон Бонапарт. Списки награжденных публикуют трижды в год. Добавим, у главы государства особый титул – президент Франции является Гроссмейстером ордена.

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Жан-Поль БельмондонаградыорденФранция

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86-летний Бельмондо получил высшую награду Франции
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