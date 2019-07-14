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Чехова посетовала, что плохо вышла на снимках в вечернем платье

Телеведущая рассказала о теплом приеме зрителей в Пятигорске.

Чехова посетовала, что плохо вышла на снимках в вечернем платье
Анфиса Чехова носит платья, подчеркивающие ее фигуру. Фото: globallookpress.com

Анфиса Чехова в последнее время заметно постройнела. Телеведущей удалось достичь потрясающего результата и похудеть на 30 килограммов. Теперь звезда с удовольствием носит платья, подчеркивающие фигуру, и дает советы женщинам, как обрести желаемую физическую форму.

Так, телеведущая рассказала в Instagram, что провела вечеринку в Пятигорске. Для праздничного мероприятия знаменитость выбрала платье в пол, расшитое пайетками. Однако Чехова посетовала, что, по ее мнению, фотографии с праздника получились не совсем удачными.

«Всё было прекрасно во вчерашнем вечере. Пятигорск, парк, люди, мероприятие, мой соведущий. Завалили меня цветами и подарками, как будто у меня день рождения! Единственное, что вчера не задалось, это фотографии. Кто бы ни снимал, всё получалось не то. А ведь я так хотела показать вам своё роскошное платье, которое мы с моей стилисткой подобрали мне для этого вечера», – сообщила поклонникам телезвезда.

Ранее Анфиса Чехова, рассказывая о своем похудении, порекомендовала всем желающим избавиться от лишнего веса, обязательно советоваться с врачом. По словам телеведущей, нужно пройти медицинское обследование, чтобы понять, что организм здоров и лишний вес не является следствием хронических заболеваний.

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Чехова посетовала, что плохо вышла на снимках в вечернем платье
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