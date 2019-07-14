«Верну любимого»: Алика Смехова примерила образ цыганки

Актриса и певица Алика Смехова поделилась своим новым образом в Instagram и сама же пошутила над ним. Летний наряд Заслуженной артистки РФ с ярким платком на голове и цветастым ожерельем напомнил ей самой цыганку. Она опубликовала фото на фоне воды с подписью: «Верну любимого, позолоти ручку».

— Такая не вернет, а, скорее, уведет, — пишут поклонники в комментариях. — Образ вам очень идет. Взгляд демонический.

Некоторые подписчики уже спрашивают, сколько стоят колдовские услуги артистки. Хотя женщин больше волнует не возврат прежнего любовника, а приворот нового. Пользователи соцсети хвалят Смехову за позитив и самоиронию.

Впрочем, смеяться над собой 51-летняя актриса может, а вот обижать себя другим не дает. Недавно она поставила на место одну из своих подписчиц, которая стала критиковать ее образ за обилие косметики.

Напомним, артистка замужем за бизнесменом, воспитывает двоих сыновей: Артема и Макара.