Организатор концертов обнародовал гонорары грузинских артистов в России

Организатор концертов Сергей Лавров рассказал, сколько получают грузинские артисты за выступление в России. По его словам, Вахтангу Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за концерт перед российскими зрителями, однако тот не согласился, сославшись на политические убеждения. Об этом сообщает «URA.RU».
Лавров также назвал ложными слухи о тайных выступлениях Кикабидзе в России.
«Нет никаких видеозаписей, подтверждающих такую информацию», – заявил концертный директор.
По словам Лаврова, сейчас грузинские исполнители не пользуются популярностью среди наших соотечественников. Эксперт рассказал, что выступления на концертах давно перестали приносить деньги Тамаре Гвердцители, Диане Гурцкой и Сосо Павлиашвили, назвав их шоу убыточными. Такие звезды зарабатывают только на корпоративах, убежден эксперт.
Лавров рассказал, что Павлиашвили часто называют «свадебным тамадой», поскольку его часто «заказывают» на праздник молодожены. За свой корпоратив артист берет от 8 до 10 тысяч евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кикабидзе, который демонстративно не стал выступать в России в 2008 году (после войны в Южной Осетии), тайно дает концерты в нашей стране «за хорошие деньги». Об этом рассказал актер сериала «Воронины» Борис Клюев. Однако сам Кикабидзе назвал эти сведения выдумкой.
Напомним, Кикабидзе активно комментирует события в Грузии. Певец поддерживает протестующих. Так, он высказал свое возмущение, когда узнал, что в парламенте спикером будет российский представитель. Протесты в Грузии начались 20 июня во время визита российских дипломатов.