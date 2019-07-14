Организатор концертов обнародовал гонорары грузинских артистов в России

Концертный организатор не подтвердил, что Вахтанг Кикабидзе тайно выступил перед российскими зрителями.

Организатор концертов Сергей Лавров рассказал, сколько получают грузинские артисты за выступление в России. По его словам, Вахтангу Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за концерт перед российскими зрителями, однако тот не согласился, сославшись на политические убеждения. Об этом сообщает «URA.RU».

Лавров также назвал ложными слухи о тайных выступлениях Кикабидзе в России.

«Нет никаких видеозаписей, подтверждающих такую информацию», – заявил концертный директор.

По словам Лаврова, сейчас грузинские исполнители не пользуются популярностью среди наших соотечественников. Эксперт рассказал, что выступления на концертах давно перестали приносить деньги Тамаре Гвердцители, Диане Гурцкой и Сосо Павлиашвили, назвав их шоу убыточными. Такие звезды зарабатывают только на корпоративах, убежден эксперт.

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Лавров рассказал, что Павлиашвили часто называют «свадебным тамадой», поскольку его часто «заказывают» на праздник молодожены. За свой корпоратив артист берет от 8 до 10 тысяч евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кикабидзе, который демонстративно не стал выступать в России в 2008 году (после войны в Южной Осетии), тайно дает концерты в нашей стране «за хорошие деньги». Об этом рассказал актер сериала «Воронины» Борис Клюев. Однако сам Кикабидзе назвал эти сведения выдумкой.

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Напомним, Кикабидзе активно комментирует события в Грузии. Певец поддерживает протестующих. Так, он высказал свое возмущение, когда узнал, что в парламенте спикером будет российский представитель. Протесты в Грузии начались 20 июня во время визита российских дипломатов.