Вопреки традициям: стало известно, что пьет Елизавета II по утрам

Королевские фанаты были убеждены, что Елизавета II по традиции пьет чай в пять вечера. Однако к их вящему изумлению, оказалось, что это не так.

93-летняя монархиня предпочитает пить этот тонизирующий напиток по утрам. В частности, ее любимой маркой является Earl Grey.

больше по теме Не без исключений: Елизавета II прощала Манделе нарушение протокола Королеву Великобритании и лидера Южной Африки связывала долгая дружба.

Ее Величеству приносят чай в серебряном чайнике. Напиток наливается в чашку из тончайшего китайского фарфора и королева макает в него печенье.

Елизавета II пьет чай без сахара, но добавляет туда молоко. К слову сказать, делается это отнюдь не потому, что молоко полезно, а из практических соображений: оно препятствует образованию темного налета на фарфоре.

Во время завтрака королева любит послушать радио, пока балуется чайком.

После того, как она опустошила чашку, ей приносят овсяную кашу с фруктами, которая позволяет монарихине подзарядиться энергией на целый день.

больше по теме Елизавета II не пьет английское игристое При этом у королевы имеются собственные виноградники в Виндзоре.

Муж королевы принц Филипп обычно присоединяется к ней в 8:30 утра, если, конечно, находится не в отъезде, пишет Express.

Ранее сайт Teleprogramma.pro также писал о любимом лакомстве королевы. Хотя она и довольно равнодушна к сладостям, у Ее Величества все же имеется одна слабость — шоколад.

Что же касается напитков, то Елизавета II отдает предпочтение коктейлям.