НОВОСТИ

Вопреки традициям: стало известно, что пьет Елизавета II по утрам

Королева Великобритании не всегда строго следует английским обычаям.

Вопреки традициям: стало известно, что пьет Елизавета II по утрам
Елизавета II не следует одной из основных английских традиций. Фото: Global Look Press

Королевские фанаты были убеждены, что Елизавета II по традиции пьет чай в пять вечера. Однако к их вящему изумлению, оказалось, что это не так.

93-летняя монархиня предпочитает пить этот тонизирующий напиток по утрам. В частности, ее любимой маркой является Earl Grey.

Ее Величеству приносят чай в серебряном чайнике. Напиток наливается в чашку из тончайшего китайского фарфора и королева макает в него печенье.

Елизавета II пьет чай без сахара, но добавляет туда молоко. К слову сказать, делается это отнюдь не потому, что молоко полезно, а из практических соображений: оно препятствует образованию темного налета на фарфоре.

Во время завтрака королева любит послушать радио, пока балуется чайком.

После того, как она опустошила чашку, ей приносят овсяную кашу с фруктами, которая позволяет монарихине подзарядиться энергией на целый день.

Муж королевы принц Филипп обычно присоединяется к ней в 8:30 утра, если, конечно, находится не в отъезде, пишет Express.

Ранее сайт Teleprogramma.pro также писал о любимом лакомстве королевы. Хотя она и довольно равнодушна к сладостям, у Ее Величества все же имеется одна слабость — шоколад.

Что же касается напитков, то Елизавета II отдает предпочтение коктейлям.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

британская королеваЕлизавета IIзавтракКоролева Елизавета IIнапиткичай

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вопреки традициям: стало известно, что пьет Елизавета II по утрам
Интересно?
Поделись с друзьями: