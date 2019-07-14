Глафире Тархановой «наколдовали» жаркую погоду в Москве

Актриса, вернувшись из жаркого Мадрида в столицу, также, как и многие москвичи, страдает из-за отсутствия солнца и не по сезону холодной погоды. На днях она попросила подписчиков, живущих в южных областях, поделиться теплом. «Есть кто там в жаре? Поделитесь с нами солнышком!», — написала Глафира, а сегодня в Instagram поблагодарила за светлое, летнее утро.

Актриса опубликовала в своем мини-блоге фото верхом на лошади и обратилась к поклонникам: «Спасибо, всем кто прислал лучи солнца в Москву! У нас получилось! Москвичи, знайте: мои подписчики нам с погодкой помогли!». К сожалению, «колдовства» хватило ненадолго, аномальная погода взяла свое, и небо снова затянуло тучами.

Глафира сообщила, что сегодня у ее семьи будет «гулятельный» день. «Поведу своих маленьких мужчин в одно прикольное место», — заявила Тарханова и пообещала позднее рассказать, куда именно отправиться с детьми.

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Ранее Глафира упоминала, что водила ребят в Музей Живых систем.

Напомним, 35-летняя Глафира Тарханова — многодетная мама. С мужем, актером Малого театра Алексеем Фадеевым, Глафира воспитывает четверых сыновей: 11-летнего Корнея, 9-летнего Ермолая, 6-летнего Гордея и Никифора, которому не исполнилось еще и 2-х лет.